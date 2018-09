Padre é acusado de abuso sexual e lavagem cerebral por ex-freiras em Goiás

Alvo de acusações desde 2006, Jean Rogers Rodrigo de Sousa, mais conhecido como padre Rodrigo Maia, segue sendo alvo de denúncias de abusos sexuais e lavagem cerebral por algumas ex-freiras até os dias de hoje. Recentemente, o caso ganhou repercussão na mídia após ter chamado a atenção do Vaticano.

Segundo a Folha de S. Paulo, ao menos 11 mulheres já relataram casos de assédio contra o clérigo. As vítimas afirmam que Rodrigo Maia investia sexualmente contra elas e, em algumas casos, o ato acabava sendo consumado.

O padre participava da comunidade católica da cidade de Anápolis, no interior do estado de Goiás, a Arca de Maria. Em fevereiro, foi emitido um decreto pelo bispado da Ciudad del Este, no Paraguai, proibindo Rodrigo Maia de “exercer o ministério sacerdotal e vestir o hábito clerical”, durante sua investigação criminal no país. É la que ficam concentrados os processos contra o réu, mesmo que tenham acontecido em outras cidade. No entanto, o padre não está seguindo as regras.

Em entrevista a Folha, Jean afirmou ser alvo “de calúnia há algum tempo, razão pela qual estou processando criminalmente 11[mulheres que o acusam]”.

