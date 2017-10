A novela O Outro Lado do Paraíso começou há pouco tempo, mas já tem acendido um debate importante entre a população, que é a violência doméstica. O autor Walcyr Carrasco, no entanto, quer abordar mais um assunto que segue sendo tabu na dramaturgia brasileira: o abuso sexual infantil.

Segundo o Notícias da TV, o tema passará a ser retratado na segunda fase da novela, que começa no dia 24 de novembro, mas alguns sinais do que está por vir já estão sendo mostrados.

Laura, interpretada pela atriz mirim Luísa Bastos, 9 anos, já demonstrou que não gosta do padrasto, o delegado Vinícius (Flavio Tolezani), em cena que foi ao ar no dia 24 (reveja). Na ocasião, Laura fez questão de ressaltar que ele não é seu pai e se mostrou incomodada quando Vinícius disse que iria para uma festa com “as mulheres mais bonitas”.

A mãe Lorena (Sandra Corveloni) foi abandonada pelo pai da menina e é muito apaixonada pelo marido, o qual ela acredita ter acolhido Laura como uma filha desde que ela era um bebê. Por isso, Lorena fica incomodada e discute com a filha por seu comportamento perante a Vinícius.

Em breve, o desconforto ficará ainda mais aparente. Em uma cena, ela se negará a sentar ao lado do padrasto para assistir TV. Em outro momento, Vinícius se oferecerá para fechar uma gargantilha em seu pescoço e Laura ficará paralisada, entre outras situações.

Com a passagem de dez anos entre a primeira e a segunda fase, a atriz Bella Piero, 21 anos, assumirá o papel de Laura, que será uma jovem introspectiva. Ainda não foi divulgado como o tema será apresentado, mas, segundo o Notícias da TV, cenas de flashback serão gravadas para explicar o trauma da menina.