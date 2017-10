O Outro Lado do Paraíso, nova novela das 21h da Rede Globo, tem mostrado linda paisagens do Tocantins. O local ainda é pouco visitado por turistas, mas a expectativa é que o interesse por conhecê-lo aumente com a exibição de suas paisagens deslumbrantes no horário nobre da emissora carioca.

As cenas terão enfoque na região do Jalapão, especialmente nas cidades de Ponte Alta do Tocantins, Mateiros e São Félix do Tocantins. Algumas cenas também foram gravadas em veredas de capim dourado e em Mumbuca e Prata, comunidades quilombolas. É nessa região que Clara, protagonista da novela interpretada pela atriz Bianca Bin, trabalha como professora.

Na própria abertura da trama é exibido alguns pontos turísticos do Jalapão, e no site oficial da novela há trechos de cenas e algumas fotos onde você pode conferir os locais citados.

Segundo buscador de viagens Skyscanner, abril é o mês mais indicado para conhecer a região com passagens a partir de R$ 549 saindo de São Paulo, ida e volta. Por meio da plataforma, é possível checar os melhores preços por origem e período temporal.

Confira detalhes sobre os pontos turísticos:

Ponte Alta do Tocantins

Cânion Sussuapara

O Cânion Sussuapara é um local que cria um belo cenário com suas pedras onduladas e a vegetação ao redor. Há uma pequena cachoeira, onde os turistas podem banhar-se.

Gael e Clara comemoraram a aprovação do casamento em meio à esse lugar. Relembre o momento clicando nesse link.

Pedra Furada

Geralmente procurada para apreciar o pôr-do-sol, a Pedra Furada é um bloco de arenito com um buraco causado por erosão. Ver o entardecer emoldurado pela rocha é uma das atividades mais importantes.

Mateiros

Cachoeira da Velha

É uma das cachoeiras mais imponentes da região. Trata-se de um paredão de pedra que sustenta uma queda d’água de mais de 100m de largura e 25m de altura. Não é possível tomar banho, mas pode-se agendar um passeio de rafting.

Perto da cachoeira é possível caminhar para a Prainha do Rio Novo, uma boa opção para descansar e banhar.

Dunas do Jalapão

Outro destino imperdível para assistir ao pôr do sol são as Dunas do Jalapão. O tom alaranjado da areia fica ainda mais bonito com os raios dourados do entardecer. Algumas dunas chegam a ter 40m de altura e possuem uma visão incrível da região do Cerrado.

Fervedouros

Mateiros é a região com maior concentração dessas nascentes. Os pequenos poços têm água transparente, areia branca no fundo e borbulham incessantemente, sem que se possa ter noção correta da profundidade – nem tente encontrar o fundo, pois não irá conseguir fazer nada além de flutuar, tudo por causa da força com que a água do lençol freático é jorrada à superfície. Por estarem em propriedades particulares, a entrada na maioria dos fervedouros é paga. Um dos mais conhecidos é o Fervedouro do Ceiça.

Foi nesse local que o personagem Gael afirmou ser apaixonado por Clara. Na cena, a personagem explica para o marido as características do lugar. Relembre assistindo nesse link.

Cachoeira do Formiga

A Cachoeira do Formiga fica em uma propriedade particular – é necessário pagar R$ 20 para entrar no local. A cor da piscina formada pela cachoeira muda conforme a incidência do sol, variando entre o verde-esmeralda e o azul-turquesa.

Povoados do Mumbuca e Prata

Os povoados de Mumbuca e Prata são comunidades remanescentes de quilombos que guardam parte das terras da região do Jalapão. É possível visitá-las, especialmente durante os festejos da Colheita do Capim Dourado, feita pela Comunidade Mumbuca, e da Festa da Rapadura, organizada pela Comunidade do Prata.

São Félix do Tocantins

Fervedouro Bela Vista

Essa nascente é uma das maiores e mais belas encontradas no Jalapão. Oferece melhor estrutura do que os outros poços e tem uma passarela de madeira que leva até um deque bem próximo da água azul cristalina. A entrada custa R$ 15 e o espaço conta com restaurante com pratos típicos regionais, banheiros com ducha e até mesmo área de camping para quem curte ficar em contato com a natureza.

Serra do Espírito Santo

Ao fundo de grande parte das fotos feitas no Jalapão, ou pelo menos feitas a partir das estradas da região, está a bela Serra do Espírito Santo, com formação rochosa parecida com a das Chapadas brasileiras. Consideram-na a responsável por formar as Dunas do Jalapão em função da erosão de suas rochas.

É possível fazer uma trilha para subir até a montanha (que mais parece uma mesa) e de lá apreciar o Parque Estadual do Jalapão de cima. Esta trilha é a mais complicada, visto que as demais partes da região não exigem muito esforço físico para chegar até as suas atrações.

É nesse ambiente que ocorrem as principais cenas da novela. Você pode conferir uma delas neste link.

Palmas

Palmas é a mais nova capital do país, e é uma cidade planejada, como Brasília. Não há muito o que conhecer na cidade em si, mas é possível fazer atividades bacanas em um final de semana. Pode-se conhecer a Praça dos Girassóis, onde estão localizados o Monumento aos 18 do Forte e o memorial da Coluna Prestes, em um prédio desenhado por Oscar Niemeyer.

Para fugir do calor, aproveite as praias de água doce mais próximas como a Praia da Graciosa, e as praias dos Arnos e do Prata, ou vá para as cachoeiras de Taquaruçu, a pouco mais de 30km do centro da capital tocantinense.

