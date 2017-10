Apesar dos gritos de medo, “Para, para” dizia a personagem Clara (Bianca Bin), o marido rasgou seu vestido de noiva e a jogou sobre a cama contra sua vontade. Com uso de força física, imobilizou e bateu na jovem até alcançar a própria satisfação. A cena se misturou com trechos da mocinha afundando em um rio e marcou o segundo capítulo de O Outro Lado do Paraíso, que foi ao ar na noite de terça-feira (24).

“Os relacionamentos abusivos existem”, declarou o autor da obra Walcyr Carrasco, que retratará o tema no desenrolar da trama. Ele espera caracterizar o homem violento e a mulher que está sempre disposta a perdoá-lo — seja por medo, amor ou pela esperança de que ele vá se modificar. “O tema nunca foi debatido como vou debater agora”, também prometeu .

Outros folhetins também já abordaram a questão. Em Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos, a personagem de Helena Ranaldi apanhava do marido, vivido por Dan Stulbach, com uma raquete de tênis. Depois, o agressor jurava seu afeto e prometia que o episódio não se repetiria.

