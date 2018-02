A Polícia Civil realizou duas operações contra pedofilia nesta terça-feira (20) na capital São Paulo e também na região metropolitana. Foram presas 48 pessoas no total. De acordo com o G1 , os criminosos foram localizados após terem seus computadores rastreados. Nos aparelhos, foram encontrados arquivos contendo pornografia infantil .

Outra ação contra a pedofilia no mesmo dia foi realizada pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na cidade de São Paulo, bem como a região metropolitana. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão na capital e em outras oito cidades. 12 pessoas foram detidas.

De acordo com o delegado Marcio Fruet, um dos alvos era funcionário de um buffet infantil. “Ele tem esse contato com crianças. Tem outro alvo que trabalhava em uma escola infantil. Então, esses alvos, nós vamos olhar com maior cautela ainda e se além de simplesmente, entre aspas, que não é simples, pelo armazenamento das imagens, se eles também produziam e praticavam eles mesmos essa violência contra as crianças”, conta. Além de computadores e notebooks, foram apreendidos vários brinquedos para crianças. As investigações tiveram início há 6 meses após o recebimento de uma denúncia anônima.

