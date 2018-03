Onde assistir ao Oscar 2018

Chegou o grande dia! A 90ª edição do Oscar acontece deste domingo (04) e os indicados prometem brilhar. O apresentador Jimmy Kimmel vai guiar a cerimônia novamente.

Para que você não ficar de fora desse evento marcante, separamos canais de televisão e redes de streaming que transmitirão ao vivo a noite mais esperada pela indústria do cinema.

O canal TNT transmitirá o evento na íntegra a partir das 20h30, quando cobrirá o tapete vermelho e a entrada dos artistas e ás 22h a premiação começa. Além do canal, a TNT ainda oferece o serviço de streaming TNT GO, no qual você também poderá conferir o evento na íntegra. O canal pode ser encontrado nas operadoras: Claro (151), NET (151), SKY (108) e Vivo (657/148).

A Globo transmitirá o evento logo depois de sua programação usual, a partir das 23h. Além da TV, a premiação também será coberta no site G1, a partir das 21h. Pode encontrar o canal nas operadoras: Claro (24), NET (18), GVT (205), SKY (5) e Vivo (15/205).

A programação do canal E! é uma das mais extensas. A partir das 15h30 o canal cobrirá um pré-oscar e às 19h30 entrará ao vico no tapete vermelho. O canal está disponível nas operadoras: Claro (50), NET (50), GVT (70), SKY (91) e Vivo (362/126).

A rede TBS também transmitirá um pré-oscar, junto com o tapete vermelho, a partir das 20h30 e, em seguida, a premiação às 22h. A TBS está disponível nas operadoras: Claro (636), NET (636) e Vivo (647).

Fora da televisão, o canal Pipocando vai acompanhar ao Oscar ao vivo, comentando todo o evento no youtube.

