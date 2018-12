Na quarta-feira (19), o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez uma bela surpresa aos pacientes do Hospital Nacional Infantil de Washington.

Durante a visita, ele vestiu um gorro de Papai Noel e, durante 90 minutos, e distribuiu presentes para as crianças internadas.

To one up Obama, tomorrow Trump will dress as The Grinch and steal presents from an orphanage pic.twitter.com/Anmbycd2Wj — Roland Scahill (@rolandscahill) December 20, 2018

Segundo o jornal ‘The Washington Post‘, os primeiros a receberem presentes foram meninos e meninas com idade aproximada de quatro anos que brincavam em uma das salas de jogos do hospital. Depois que a empolgação pela presença de Obama diminuiu, o ex-presidente distribuiu quebra-cabeças (que eram os favoritos de sua avó, disse ele à multidão), carros de controle remoto e esmaltes com glitter, entre outros mimos coletados por ele e seus funcionários.

Obama também visitou quartos de pacientes para visitas individuais com crianças e seus pais. Ele presenteou uma paciente de 12 anos que estava nervosa em ir para o segundo grau no ano que vem, deu um conselho: “Mesmo as crianças legais não têm tudo planejado.”

Antes de sair, Obama agradeceu à equipe por trabalhar durante as férias e gravou uma mensagem em vídeo para ser reproduzida no sistema de TV interno do hospital para aqueles que ele não pôde visitar durante a passagem.

