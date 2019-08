O bebê que nasceu com dois dentinhos em Sorocaba

O bebê Cristiano Felipe nasceu com dois dentes na Santa Casa de Sorocaba, no interior de São Paulo. O caso é raríssimo. Em bebês, os primeiros dentes costumam aparecer após cerca de seis meses. Estudos estimam que apenas um em casa dois mil recém-nascidos apresentem o quadro, que não tem causas bem estabelecidas.

“A suspeita é que ocorra devido a fatores genéticos, hormonais ou distúrbios de formação dos dentes. Não foi possível determinar no caso dele”, disse Isabel Cristi, cirurgiã dentista que acompanhou o caso, ao UOL Viva Bem.

De acordo com Ana Carolina Soares, mãe de Cristiano, os dentes eram firmes, mas foram amolecendo. Após consulta médica, a avaliação foi que o melhor a fazer era retirá-los em cirurgia.

“O risco era que os dentes soltassem, o bebê aspirasse e eles fossem parar no pulmão. Montamos uma sala com o som do útero, um ambiente tranquilo para ele, e foi feita uma anestesia local. O procedimento todo durou menos de cinco minutos”, conta Critis ao site.

A amamentação melhorou após o procedimento, já que os dentes machucavam os seios da mãe. O bebê está com a cicatrização da área completa e passa bem.

