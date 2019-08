Após tomar medicação, jovem fica com manchas roxas e morre

Oberleide Rosario de Jesus, de 23 anos, morreu após tomar medicação em um pronto-socorro de Praia Grande, litoral de São Paulo. Depois de medicada, a jovem passou a apresentar manchas pelo corpo e teve piora no quadro de saúde. Os médicos solicitaram a remoção dela com urgência a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas a transferência não foi feita a tempo e ela morreu, O corpo de Oberleide foi levado na sexta (2) para Fátima, cidade na Bahia, onde mora a família. O velório será neste sábado (3). Oberleide havia se mudado há cinco meses para Praia Grande para viver com o marido e procurar emprego.

Segundo a cunhada da jovem, Josefa llda dos Santos Oliveira, de 31 anos, a família se revoltou ao saber que a morte foi registrada como “causa natural”. Veja o que está bombando nas redes sociais “Uma hora falavam que poderia ser dengue hemorrágica, outra hora falaram embolia. Quando saiu o laudo, disseram que foi morte natural. Como a família vai se conformar, se até um dia antes a menina estava bem, sem nenhum problema de saúde?”, questiona ela em entrevista ao G1. O corpo foi encaminhado para perícia, mas o resultado dos exames sairá em 15 dias.

A cunhada diz que a jovem não tinha problemas de saúde. Na terça (30), Oberleide sentiu dores no corpo e foi levada ao hospital à noite, foi liberada, mas continuou com as dores. Na quarta (31), voltou ao pronto-socorro onde foi medicada. A família não sabe dizer qual medicamento ela tomou. A partir daí, houve piora do quadro, com mais dores, manches e coceira.

A Secretaria de Saúde Pública da cidade diz que o atendimento atendeu todas as diretrizes dos órgãos reguladores da área da saúde e que a causa do óbito está sendo investigada. “Caso seja constatada alguma irregularidade no atendimento prestado, a Sesap tomará as medidas cabíveis”, afirma, em nota.

+ Heloisa Périssé é diagnosticada com tumor