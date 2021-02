Apple reformula emoticons. Veja o que terá de diferente

Com intuito de inovar, falar de representatividade de gênero e agradar os usuários, a Apple fez uma atualização em seus emoticons, que são cerca de 200 no total. De acordo com a BBC News, entre os ícones novos estão uma seringa, mulheres e homens barbados de todas as raças e cores, coração remendado e em chamas.

A nova versão da seringa da Apple não tem o líquido vermelho com as gotas, dando mais versatilidade para o emoji, principalmente para ilustrar a vacinação contra o novo coronavírus.

Outra opção disponível é a de mulher com barba, que, assim como o emoji do homem, aparece em diversos tons de pele.

Para os apaixonados e sofredores de plantão, a marca da maça lançou um coração em chamas e outro remendado. O emoji de fone de ouvido também ganhou uma versão no formato do AirPod Max.