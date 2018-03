A virada do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro é um ritual de passagem comemorado por milhões de pessoas. Apesar a força da tradição, entretanto, a data não vale para a astrologia.

A entrada do Sol em Áries, primeiro signo do zodíaco, em 20 de março, é que abre um novo período do zodíaco. Neste momento, o ascendente estará em Câncer e a lua em Touro.

A conjunção indica que precisaremos ser resilientes para usar a força de vontade para vencer obstáculos. Saiba o que cada signo precisará para ter sucesso a partir de março:

Áries: Autocontrole e foco para alcançar metas.

Touro: Pensamento direcionado à conquista de melhorias na vida pessoal e bem-estar.

Gêmeos: Atenção na construção de suas verdades e novas filosofias de vida.

Câncer: Momento bom para cursos ou novas práticas que estimulem o conhecimento intelectual.

Leão: Invista em novos projetos e dedique-se a encontrar outros horizontes para sua vida.

Virgem: Fase de investimento no lado espiritual para alcançar mais clareza e serenidade.

Libra: Hora de colocar intenções na busca pelo reforço da identidade e, consequentemente, na autoestima.

Escorpião: Período ideal para se desprender de episódios limitantes do passado. Desapego é a palavra-chave.

Sagitário: Outro signo que obterá muito sucesso se investir no desenvolvimento intelectual. Que tal fazer uma lista de livros interessantes?

Capricórnio: Bom momento para investir na vida pessoal. Atenção aos laços que já tem e à chegada de novas pessoas importantes para sua vida.

Aquário: Aproveite essa época para apostar no desenvolvimento da criatividade. Novos projetos virão daí.

Peixes: Pensamento focado na confiança e consolidação maior da fé. Boa vibração para fortalecer o lado espiritual.