Nove enfermeiras de um hospital engravidam ao mesmo tempo

Uma equipe de enfermagem do maior hospital do Maine, nos EUA, está passando por uma coincidência curiosa. Nove enfermeiras da equipe ficaram grávidas juntas, com datas de parto bem próximas, entre abril e julho deste ano.

A primeira a descobrir que estava esperando um bebê foi Erin Garnier e, logo em seguida, outras quatro enfermeiras também contaram que estavam grávidas. Desde então, várias outras compartilharam a novidade, até totalizarem nove. Entre elas, algumas serão mães pela primeira vez e outras pela segunda, terceira ou até quarta vez.

Como trabalham na área de maternidade do hospital, as enfermeiras acreditam que toda a experiência que tiveram nos partos de outras mulheres vai ser uma maneira de prepará-las muito bem para viverem esse momento. Elas pretendem ajudar umas as outras nos partos e afirmam que a ligação entre elas está cada vez mais forte.

Por que mulheres próximas ficaram grávidas juntas?

Pode haver explicações para o fenômeno que aconteceu no Maine Medical Center. Um estudo realizado em parceria por uma universidade holandesa e uma italiana confirmou que mulheres que convivem muito com grávidas costumam ter mais chance de engravidar.

A pesquisa acompanhou 1700 americanas e constatou que o fenômeno tem a ver com um senso de pertencimento e aproximação entre as mulheres. A transmissão de aprendizado que uma nova mãe pode trazer às amigas e o possibilidade de o filho crescer com crianças da mesma idade causa vontade de compartilhar a mesma experiência, mesmo que de forma inconsciente.

A influência que algumas pessoas são capazes de gerar em quem convivem muito também foi um fator observado pelo estudo.

Leia mais: Bebês de mulheres presas ganham ensaio fotográfico ‘new born’

+ Sete motivos para maratonar Coisa Mais Linda

Siga CLAUDIA no Youtube