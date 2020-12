Os nomes mais registrados no Brasil em 2020

Os nomes mais registrados nos cartórios brasileiros em 2020 foram Miguel, Arthur, Heitor e Helena, segundo o levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil).

Em 2018 e 2019, o nome campeão foi Enzo Gabriel seguido por outros quatro nomes compostos no Top 5. Já 2020 foi marcado pelo retorno dos nomes simples.

Miguel, além de ser o nome mais registrado neste ano, foi o mais utilizado na última década no Brasil. No ranking dos últimos dez anos, Arthur esteve em segundo lugar e Davi em terceiro.

O levantamento da Arpen reuniu dados de todos os 7.600 cartórios de Registro Civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. No total, foram 24 milhões de registros na última década. Confira as listas completas dos nomes mais populares:

Os 50 nomes mais registrados no Brasil em 2020

Miguel: 27.371 Arthur: 26.459 Heitor: 23.322 Helena: 22.166 Alice: 20.118 Theo: 18.674 Davi: 18.623 Laura: 17.572 Gabriel: 17.096 Gael: 16.667 Bernardo: 17.775 Samuel: 15.195 Valentina: 13.637 João Miguel: 13.586 Enzo Gabriel: 13.567 Heloísa: 12.980 Pedro: 11.380 Lorenzo: 11.210 Sophia: 10.885 Maria Clara: 10.830 Maria Júlia: 10.676 Maria Eduarda: 10.444 Lorena: 10.154 Lucas: 10.123 Manuela: 9.940 Cecília: 9.731 Maria Cecília: 9.685 Benício: 9.505 Júlia: 9.101 Isabella 9.036 Lívia: 8.961 Pedro Henrique: 8.629 Maria Luiza: 8.484 Guilherme: 8.482 Maria Alice: 8.440 Joaquim: 8.240 Manuella: 7.947 Eloa: 7.889 Rafael: 7.877 João Pedro: 7.690 Antonella: 7.667 Matheus: 7.659 Isadora: 7.542 Nicolas: 7.390 Isaac: 7.327 Henrique: 7.305 Gustavo: 7.277 Benjamin: 7.242 Maite: 7.158 Anthony: 7.034

Os 10 nomes femininos mais registrados em 2020

Helena: 22.166 Alice: 20.118 Laura: 17.572 Valentina: 12.653 Heloísa: 12.077 Maria Clara: 10.121 Sophia: 10.044 Maria Júlia: 10.023 Maria Eduarda: 9.856 Lorena: 9.414

Os 10 nomes masculinos mais registrados em 2020

Miguel: 27.371 Arthur: 26.459 Heitor: 23.322 Theo: 18.674 Davi: 18.623 Gabriel: 17.096 Gael: 16.667 Bernardo: 16.558 Samuel: 14.069 João Miguel: 12.746

Os 10 nomes mais registrados na década

Miguel: 321.644 Arthur: 287.886 Davi: 248.066 Gabriel: 223.899 Maria Eduarda: 214.250 Alice: 193.788 Heitor: 154.237 Pedro Henrique: 154.232 Laura: 153.557 Sophia: 147.579

