Noiva que quase teve que amputar a perna foi salva por sua madrinha

Uma noiva britânica quebrou a perna em quatro lugares diferentes durante sua despedida de solteira. Sua perna teria que ser amputada se uma de suas madrinhas não tivesse tomado uma rápida atitude no momento.

Lula O’Neins, 24 anos, estava aproveitando sua despedida oito semanas antes do casamento quando tropeçou e machucou a perna. Ela não conseguia levantar, a dor começou a ficar cada vez mais forte e os ossos aparentavam estar fora do lugar.

Perna de Lula depois do acidente

A irmã de Lula, Gabrielle, 26, decidiu puxar a perna machucada para tentar colocá-la no lugar de novo. Elas chamaram uma ambulância, mas o caso não foi considerado urgente e então Lula teve que esperar seis horas para ser atendida.

Quando foi finalmente levada para o hospital, os médicos ficaram chocados com a situação. Ela havia quebrado a tíbia e a fíbula e, caso sua irmã não tivesse puxado sua perna, o sangue provavelmente teria parado de circular na perna e ela teria de ser amputada.

“Meu noivo, Alex, foi para Praga comemorar sua despedida de solteiro no mesmo fim de semana que eu fui viajar com minhas madrinhas. Antes de ele ir, eu falei para ele tomar cuidado para não se machucar ou quebrar algum osso, já que ele é muito estabanado e desajeitado”, contou Lula.

Lula esperou três dias para fazer uma cirurgia em que colocou pinos no tornozelo e no joelho e ficou 12 dias no hospital. Ela e seu noivo pensaram em adiar o casamento, mas, algumas semanas depois, ela já estava se sentindo bem em andar com a bota imobilizadora e o casamento ocorreu na data marcada.

“Eu não pude usar os sapatos que tinha comprado, mas o meu vestido era longo então ninguém pode nem ver a bota. No momento que vi Alex no altar esqueci completamente do problema na perna e aproveitei a cerimônia e a festa”, disse a noiva.

A noiva e suas madrinhas no dia do casamento

Lula foi para a Lua de Mel no Lago de Como, na Itália, ainda com a perna imobilizada e usando muletas, mas disse que aproveitou independentemente da perna quebrada.

Lula e Alex na Lua de Mel

“Quando voltei da Lua de Mel e estava olhando o Facebook e vi uma competição para encontrar a melhor madrinha de casamento do Reino Unido. Eu inscrevi a Gabrielle de brincadeira, já que ela salvou minha perna, e ela venceu! Ela gosta de dizer que eu devo isso a ela e é verdade, se ela não tivesse pensado rápido no que fazer, o final da história poderia ser diferente”.

