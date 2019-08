‘Esqueceram de Mim’ e outros clássicos vão ganhar nova versão na Disney

Os filmes Esqueceram de Mim, Uma Noite no Museu, Doze é Demais e Diário de um Banana vão ganhar novas versões feitas pelo Disney+, o serviço de streaming da Disney, segundo revelou Bob Iger, CEO da empresa.

Ainda não há muitas informações sobre como serão as novas filmagens das franquias, mas, segundo Bob, os remakes serão pensados para a nova geração. Na D23, um evento especial da Disney em que a empresa fala sobre futuros lançamentos, serão revelados mais detalhes sobre as produções.

Os quatro filmes foram sucessos de bilheteria na época de seus lançamentos. A franquia Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin como protagonista, foi lançada na década de 90 e até hoje é um sucesso.

Uma Noite no Museu, com Ben Stiller, rendeu ótimos números quando foi lançado em 2006 e virou até trilogia. Doze é Demais chegou aos cinemas com Steve Martin em 2003 e Diário de um Banana, baseado no livro de mesmo nome, ganhou uma versão live-action em 2010.

Leia mais: Mulher casada que beijou cantor conta a verdade

+ O novo visual de Marília Mendonça

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?