Noiva é feita refém no dia do próprio casamento

Uma mulher foi feita refém por dois homens no dia de seu próprio casamento. Segundo informações do G1, o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), no Guarujá.

A noiva estava com os filhos pequenos quando dois homens encapuzados invadiram a casa da família e renderam os três no andar inferior da casa. No superior, mais três pessoas se encontravam na residência e também foram rendidas pelos assaltantes.

À polícia, as vítimas contaram que os homens faziam comentários sobre conversas que a família teve na noite anterior do crime, o que indica que eles estavam em uma casa próxima planejando o assalto.

Os homens, que se juntaram a um terceiro logo depois, fugiram com o carro da noiva. O automóvel foi encontrado, posteriormente, a 5km da casa, na Av. Assis Chateubriand. Ninguém foi preso até o momento.

