Nascido com 268 gramas, menor bebê do mundo tem alta de hospital

Um recém-nascido de apenas 268 gramas chegou ao mundo em agosto do ano passado em um hospital no Japão. O menino teve alta na semana passada, cinco meses após seu nascimento, e se tornou o menor bebê nascido prematuro a ir para casa com saúde.

Quando nasceu, o menino era tão pequeno que cabia na palma da mão do médico. Ao receber alta, ele estava com 3,2 kg e conseguia se alimentar normalmente.

“Só posso dizer que estou feliz que ele cresceu tanto, porque sinceramente eu não tinha certeza que ele iria sobreviver”, diz a mãe do menino, que ficou internado no Hospital Universitário Keio, em Tóquio.

O Dr. Takeshi Arimitsu, responsável pelo atendimento do bebê, disse, em uma entrevista à BBC, que ele é o menor recém-nascido do mundo do sexo masculino a receber alta do hospital. A informação foi dada com base nos dados dos menores bebês da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos.

O recorde, anteriormente, pertencia a um menino da Alemanha, que nasceu com apenas 274 gramas. Já o recorde para a menor menina ficou para uma bebê que nasceu no mesmo país, em 2015, e pesava 252 gramas.

Segundo dados divulgados pelo Hospital Universitário Keio, a taxa de sobrevivência de bebês que pesam menos de 1 kg ao nascer é de cerca de 90% no Japão. O índice cai para 50% para bebês com menos de 300g.

