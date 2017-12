O primeiro bebê do mundo a ser gerado em um útero transplantado de doadora morta nasceu na última sexta-feira (15) no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ela sofreu morte cerebral em 2016.

A mulher que recebeu o útero é portadora da síndrome de Rokitansky e nasceu sem o órgão. O transplante aconteceu no próprio HC, em uma cirurgia que durou cerca de dez horas.

Após a recuperação, iniciou-se a tentativa de engravidar. Na primeira vez, com transferência de embriões formados pelos óvulos da mulher com os os espermatozoides do marido, eles já obtiveram sucesso. A gestação seguiu dentro da normalidade e o útero foi retirado em seguida para não colocar a paciente em risco.

Nos Estados Unidos, outra mulher com o útero transplantado deu à luz uma criança, mas o órgão veio de uma doadora viva.