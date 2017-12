Em outubro do ano passado, foram anunciados os primeiros transplantes de útero bem sucedidos nos EUA. Nesta segunda-feira (04), quatorze meses depois, o nascimento do primeiro bebê saudável fruto desse procedimento no país foi confirmado por Craig Civale, porta-voz do hospital Baylor University Medical Center, localizado em Dallas, no estado norte-americano do Texas, informa o G1.

A data de nascimento, sexo e peso do bebê não foram divulgadas, assim como as informações da mãe, que pediu para não ser identificada. Ela recebeu o útero de uma enfermeira de 36 anos, mãe de dois filhos.

Até hoje, dez transplantes uterinos foram realizados pelo hospital Baylor. No entanto, apenas cinco deles foram bem sucedidos – e somente essa gravidez foi possível.

A Suécia é pioneira no procedimento. O primeiro bebê saudável nasceu no país em outubro de 2014. Já no Brasil, o primeiro transplante uterino aconteceu em outubro de 2016, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.