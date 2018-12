Nanda Costa se despe em cenas quentes com Ana Cañas para clipe

Ana Cañas, cantora e compositora, lançou nesta sexta-feira (14) o clipe da canção “Eu Amo Você”. O vídeo mostra cenas de intimidade entre um casal e é estrelado pela própria cantora e pela atriz Nanda Costa.

Para Ana, o clipe mostra “duas mulheres que se amam e que estão à vontade com suas escolhas”. O vídeoclipe foi gravado em um apartamento do Copan, icônico edifício no Centro de São Paulo.

A faixa integra o novo disco de Ana, TODXS, que tem parcerias com Arnaldo Antunes, Taciana Barros e Lúcio Maia.

Assista:

