Ator-mirim de “Chiquititas” é assassinado com os pais

O ator-mirim Rafael Miguel, que interpretou o Paçoca de “Chiquititas“, morreu neste domingo (9) aos 22 anos, assassinado com seus pais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Rafael, acompanhado dos pais João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram conversar com o pai da namorada, Isabela, de 18 anos, sobre o relacionamento. Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe em Pedreira, bairro da zona sul de São Paulo, por volta das 14h.

Enquanto conversavam, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, pai de Isabela, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que morreram no local. O autor fugiu, de acordo com a polícia.

Local em que a família de Rafael Miguel foi assassinada

Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca de “Chiquititas” e ficou conhecido em um comercial de TV onde, em cena, pedia para a sua mãe comprar brócolis.

Rafael Miguel no comercial em que pede brócolis

Em seu perfil, a namorada do ator, fez uma postagem breve, escrevendo apenas “Estou bem, dentro do possível”. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano.

