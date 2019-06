Mulher teve sérias complicações após passar por preenchimento labial

Uma mulher correu o risco de perder a visão após passar por um mal sucedido preenchimento labial na Irlanda do Norte. Lindsay Collins comprou um pacote de botox e preenchimento como presente para seu aniversário de 38 anos, o que lhe custou £240 (cerca de R$ 1.175), e passou pelo procedimento no dia 28 de setembro do ano passado.

Cerca de três dias depois, seu lábio superior havia triplicado de tamanho e estava com uma coloração preto-azulada. “Ele estava inchado e parecia prestes a explodir. Era como se alguém tivesse jogado uma chaleira de água fervente na minha boca. Eu dei à luz a quatro filhos e preferia ter mais um do que sentir aquela dor”, relatou ao The Sun.

Ela conta que não conseguia dormir, falar ou sequer comer. Para beber água, precisava da ajuda de um canudinho. Lindsay também não queria sair de casa nem ver ninguém. “Meu filho de 16 anos sequer conseguia olhar para mim. Foi horrível”.

Segundo ela, o preenchimento labial era algo que sempre quis fazer, mas até então nunca tivera a quantia necessária sobrando. Foi quando ganhou um pouco de dinheiro no aniversário e achou que era a hora de se mimar um pouco. “Meus lábios não eram muito finos antes, eu apenas queria que eles fossem um pouco mais cheios”.

O procedimento foi realizado na casa de uma esteticista recomendada por uma colega de Lindsay. “Ela já havia sido atendida por essa mulher outras três vezes, então pensei que seria ok. Nós até fomos receber as injeções juntas e ela ficou bem”.

Ao chegar no local, a esteticista aplicou um creme anestesiador nos lábios das duas mulheres e após alguns minutos as levou para a sala onde o processo seria realizado.

“Primeiro ela fez os lábios da minha colega, então fez botox na minha testa e em seguida começou a injetar o preenchimento em meus lábios. Era mais de 1ml, me pareceu que ela colocou bastante no lábio superior e quase nada no inferior”.

Imediatamente Lindsay percebeu que seu lábio ficou de uma coloração esverdeada, mas achou que era simplesmente porque tem uma pele sensível. A própria esteticista afirmou que era normal e que as manchas desapareceriam em uma semana. Mas não foi o que aconteceu.

Ao perceber que a infecção só piorava, Lindsay enviou fotos para a esteticista, que ofereceu “penicilina do consultório de seu namorado dentista”, afirmando que ajudaria a curar o que, a seu ver, não passava de um mero hematoma.

Na segunda-feira, porém, ao ver que o lábio de Lindsay estava inflamado e cheio de pus, a esteticista disse que ela precisava procurar um hospital imediatamente.

“Eu fui até a emergência e estava realmente envergonhada de ter feito o preenchimento. A enfermeira disse ‘Não se preocupe, as mulheres fazem isso o tempo todo, mas você devia ter checado a pessoa que lhe atendeu’”.

Lindsay foi submetida a duas semanas de tratamento com fortes antibióticos e teve o preenchimento retirado de graça por uma enfermeira especializada em tratamentos estéticos. Mas ela ficou com uma cicatriz permanente.

“Eu fiquei afastada do trabalho por um mês e não saía de casa, o impacto foi tanto físico quanto mental. Fiquei depressiva e muito afetada pela minha aparência. Sempre que eu conversava com alguém, podia ver que a pessoa estava olhando para a cicatriz”.

O inchaço ainda durou quatro semanas enquanto a cicatrização levou cerca de dois meses para se completar. “A área embaixo da minha narina esquerda ainda está vermelha e marcada. E quando eu toco essa parte do lábio, não sinto nada. O médico disse que a cicatriz não vai desaparecer, mas que, com o passar do tempo, voltarei a sentir meu lábio”.

O caso de Lindsay está sendo investigado pelo Departamento de Saúde e ela irá processar a esteticista, que não era registrada. “A garota era claramente inexperiente. Eu poderia ter perdido meu lábio. Ela injetou o produto na minha artéria e ele também poderia ter ido parar em outras partes do meu corpo, me deixado cega. Eu tenho quatro filhos maravilhosos e pensar que eu poderia perder a visão e não vê-los se casar, se formar… não gosto nem de imaginar isso”.

Por muito tempo, ela diz que se responsabilizou pelo acontecido, mas aos poucos percebeu que não era culpada. Agora está fazendo uma campanha para o endurecimento da legislação relacionada a procedimentos estéticos do tipo.

“Se eu quero pigmentar minhas sobrancelhas, por exemplo, preciso preencher um formulário, passar por um teste. O profissional precisa ter registro. As leis para quem faz preenchimento devem ser as mesmas. E se alguém está pensando em fazer o procedimento, meu conselho é que faça uma boa pesquisa primeiro.”

