Adolescente de 15 anos morre após forte dor de cabeça

Maria Júlia Calmon de Andrade, de 15 anos, faleceu na terça-feira (25) após sentir uma forte dor de cabeça durante uma aula no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), de Cariacica. A suspeita da família é que a jovem tenha sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

A estudante recebeu os primeiros socorros dentro da escola e, posteriormente, foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória, onde ficou internada até ter sido constatada sua morte cerebral.

A jovem estudava em curso técnico de manutenção de sistemas metroferroviários e, antes de ser aprovada em primeiro lugar na instituição, passou por cursinho preparatório.

“Ela era considerada por todos os professores e funcionários do Preparatec um exemplo a ser seguido pela dedicação aos estudos, respeito aos colegas, alegria e carinho com que tratava os demais”, diz nota oficial divulgada pelo cursinho.

O Ifes também divulgou uma nota decretando luto oficial e lamentando o ocorrido. “A ausência de nossa jovem titã Maria Julia se eternizará em nossos corações, em saudade, até nos encontrarmos novamente”.

Uma missa de corpo presente será realizada na tarde desta quarta-feira (26), no Carmelo de Nazaré, no bairro Tabajara, em Cariacica. O enterro será no Cemitério Parque da Paz, no mesmo município.

