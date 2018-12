Mulher pula do 4º andar após ser ameaçada de morte por ex-marido

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após pular da janela do apartamento, localizado no quarto andar, de um prédio em Ribeirão Preto (SP). O motivo seria para se livrar de supostas agressões praticadas pelo ex-companheiro. Ele estava armado e tentava matá-la.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (19) e ela segue internada na sala de traumas na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) em Ribeirão Preto. O quadro clínico é estável.

Na queda, a vítima quebrou o telhado da garagem e sofreu fraturas nos dois tornozelos, na coluna e no crânio, além de escoriações pelo corpo.

Segundo o G1, uma vizinha da vítima, a dona de casa Teresinha Nascimento de Moura, contou que ouviu a mulher relatando aos bombeiros, ao ser socorrida, que o ex-companheiro invadiu o apartamento no momento em que ela saía para trabalhar.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a mulher contou que durante o processo de separação ficou acordado que ela ficaria com o apartamento e o ex-marido com o carro da família. O homem usou esse veículo para entrar no condomínio livremente na manhã de quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, a Justiça já havia determinado medidas protetivas à vítima, porque o suspeito não aceitava o fim do casamento. O homem fugiu e ainda não foi localizado.

O suspeito deve responder por crime de tentativa de homicídio e violência doméstica. A Polícia Civil já pediu exame de corpo de delito, que deve ser realizado pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

