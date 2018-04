Mulher perde 90% do seu cabelo devido estresse com o casamento

A fotógrafa Michelle Wilson-Stimson, 42 anos, tinha em mente a cerimônia perfeita quando foi pedida em casamento pelo seu companheiro Jonathan, 32 anos. Contudo, todo o estresse com o planejamento desse grande dia acarretou em uma enorme crise. Após duas semanas que ela disse “eu aceito” no altar, seu cabelo começou a cair drasticamente e ela perdeu 90% dos fios.

“Eu fiquei horrorizada. Era para ter sido um dia especial, mas me deixou tão ansiosa que agora eu estou careca. As pessoas não percebem como pode ser estressante planejar a cerimônia. O sonho do casamento pode se tornar um pesadelo“, disse Michelle em entrevista ao The Sun.

Responsável por toda a organização do seu casamento, a fotógrafa estava muito nervosa para que os arranjos ocorresem conforme o planejado.”Eu estava empolgada, mas fiquei muito estressada rapidamente. Este é o meu segundo casamento. Depois que alguns amigos e familiares fizeram piadas sobre a ‘sorte da segunda vez’, senti que não podia contar com ninguém para pedir ajuda. Fiquei com medo de ser considerada uma noiva maluca, então eu assumi toda a organização. Ficava acordada de madrugada rodeada de planilhas e outros documentos“, desabafou.

O primeiro problema enfrentado pela fotógrafa foi o cancelamento de última hora do espaço reservado para a cerimônia – e este não foi apenas o único contratempo que ela teve que resolver.

“O vestido chegou com problemas e era tarde demais para encomendar outra peça. Mas eu estava determinada a comprar um vestido novo. Todos os vestidos que eu provava nas lojas ficaram feios, então eu optei por comprar a roupa na internet. Quando recebi a notificação que o vestido só chegaria faltando apenas algumas semanas para o casamento, o meu estresse piorou. Eu não conseguia nem dormir“, contou Michelle.

Além disso tudo, o locatário da residência que Michelle e o noivo estavam alugando, resolveu vender a casa.

Apesar dos inúmeros problemas, o dia da cerimônia finalmente chegou em 25 de março de 2015 – e os problemas continuaram acontecendo. “Eu acordei incrivelmente nervosa. O meu vestido tinha chegado e só tinha que passar por algumas pequenas alterações, mas a minha cabeça já estava na cerimônia. Entrei na igreja ao som de ‘A Thousand Years’, mas a música falhou no meio da caminhada. Eu cheguei ao altar no mais puro silêncio. Foi horrível. O casamento tinha dado errado antes mesmo de começar“, relatou.

Após duas semanas casada, a fotógrafa notou uma perda excessiva de cabelo em sua cama. “Eu notei os tufos de cabelo no meu travesseiro. No dia seguinte, o meu pente estava puxando mais fios que o normal. Falhas começaram a aparecer no meu couro cabeludo. Todas as manhãs, tufos do meu cabelo estavam caindo“, contou Michelle.

Depois de se consultar com alguns profissionais por alguns meses, o diagnóstico veio. “Os médicos questionaram se eu tinha passado por muito estresse e eu quase comecei a rir quando contei do meu casamento. Eles me contaram que eu desenvolvi alopecia. Fiquei de coração partido, os profissionais não sabiam se meu cabelo cresceria novamente“.

Depois de passar por alguns tratamentos, Michelle ainda não recuperou os seus cabelos de volta, mas mantém sua positividade ao lado de seus três filhos e o marido. “Os médicos não estão confiantes, mas eu finalmente me aceitei e estou aprendendo a ser feliz — sem cabelos“, desabafou.

