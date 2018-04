Sandy: “Achei que ficaria louca nos 6 primeiros meses de casamento”

Os músicos Sandy, 35 anos, e Lucas Lima, 35 anos, participaram do programa Vai, Fernandinha, no Multishow, de terça-feira (10) e abriram o coração sobre o relacionamento. Casados desde 2008, entre idas e vindas, os dois estão juntos há 18 anos e são pais do pequeno Théo, 3 anos.

“Ninguém é feliz como em comercial de margarina. Não é fácil, mas é possível. A gente escolhe estar junto, não é porque tenho filho e ‘filho segura casamento’, não é porque ‘estamos há muito tempo e todo mundo tem defeitos, se separar e arrumar outro tem que aturar os defeitos do outro’, não é isso. A gente escolhe estar junto”, disse Sandy antes do marido acrescentar: “Não é um relacionamento fácil, uma alegria o tempo inteiro, mas a gente consegue reconhecer que vale a pena.”

A cantora contou que o pedido de casamento foi feito no hotel, quando foram para a Disney. “Olhei pra ele e comecei a chorar. Não conseguia nem dizer ‘sim’. Nos primeiros seis meses de casamento achei que ia ficar louca, achava que ele fazia coisas para me provocar, mas era só o jeito dele”, revelou.

Assista à brincadeira que o casal participou durante o programa: