Mulher morre após ser atingida por um raio dentro de cemitério

Os amigos e familiares de Danielle Brosious, de 27 anos, estão sem acreditar na forma como a jovem faleceu na última sexta-feira (6). Acompanhada pela mãe e uma amiga, ela estava treinando corrida dentro do cemitério de Spring Grove, em Ohio nos Estados Unidos, quando foi atingida por um raio.

Danielle era casada com Matt desde novembro de 2018 e trabalhava como representante de vendas em uma produtora de vinhos. Coray Courtney, uma outra amiga da jovem, lamentou o ocorrido e não conseguia acreditar no que aconteceu. “Quando eu recebi uma ligação na noite de sexta-feira sobre o que aconteceu… eu não podia acreditar. Ela estava lá no meu casamento. Ela estava lá quando eu tive o meu primeiro filho. Eu estava lá para vê-la se casar com o Matt”, lamentou Coray, que estudou junto com Danielle na universidade.

A mãe e a amiga também foram atingidas, no entanto, a mãe foi liberada e amiga permaneceu internada. Segundo a equipe de resgate da região, Danielle foi atendida e levada ao hospital universitário, mas veio a óbito poucas horas depois.

