Que susto! Joelma é atacada por homem durante show

Joelma viveu momentos de tensão durante um show no Rio de Janeiro. Enquanto a cantora se apresentava, um fã subiu no palco e agarrou as pernas e a cintura da loira.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Os seguranças tentavam tirar o rapaz do palco, mas o mesmo ficou por um tempo na frente da ex-vocalista da banda Calypso.

Bastante atenciosa, Joelma iniciou uma conversa com o fã na tentativa de acalmá-lo. Em seguida, o jovem se levantou e cedeu ao abraço da cantora.

Veja o vídeo, divulgado nas redes sociais da colunista Fábia Oliveira, do momento em que o fã agarra Joelma.

Joelma é atacada por fã em pleno show pic.twitter.com/gLWZhcNNaO — Fábia Oliveira (@oliveirafabia7) September 9, 2019

Leia também: Caso Neymar: Najila é indiciada por extorsão

+ Mulher de 40 anos morre ao cair de 10º andar de prédio

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?