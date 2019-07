Mulher fica com orelhas deformadas por causa de piercing

Uma mulher de 29 anos da Filadélfia, nos EUA, ficou com as orelhas deformadas depois de colocar piercings e contrair uma infecção. Por conta do peso das orelhas, Jennifer sentia fortes dores de cabeça e até vertigem.

“As orelhas me dão muitas dores e ficaram incrivelmente pesadas. Elas me causam dores de cabeça. Tenho medo que elas fiquem maiores, posso ser ridicularizada”, afirmou Jennifer ao jornal The Sun.

Para tentar controlar a infecção, a americana procurou a Dra. Sandra Lee, conhecida nas redes sociais como Dr. Pimple Popper. O caso de Jennifer foi documentado no programa da médica no canal TLC.

Sandra Lee diagnosticou Jennifer com um caso grave de queloide – cicatrizes salientes e avermelhadas que podem surgir em qualquer parte do corpo que passou por algum trauma, como a colocação de piercings, por exemplo.