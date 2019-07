Jovem morre após misturar whey protein com cafeína

Lachlan Foote, um jovem australiano de 21 anos, morreu no começo do ano depois de misturar whey protein com muita cafeína em pó. A polícia de Sydney concluiu na última semana as investigações da causa da morte.

A família aguardou o laudo conclusivo para divulgar o caso e alertar sobre os perigos de usar essas substâncias. Em um post no Facebook, o pai de Lachlan, Nigel Foote, falou sobre o ocorrido.

“Finalmente, a investigação concluiu a causa da morte. Ele morreu de intoxicação de cafeína. Quando Lachlan voltou para casa após celebrar o ano novo com amigos, ele fez o shake de whey protein e, inocentemente, adicionou muito pó de cafeína pura — um colher de chá é letal (o equivalente a quase 50 cafés)”, disse o pai.

Lachlan chegou a mencionar que seu whey protein estava com um gosto estranho em uma mensagem que enviou aos amigos. “Acho que minha proteína está vencida. Fiz um shake anti-ressaca e está com gosto estranho, meio amargo. De qualquer forma, boa noite. Vejo vocês de manhã”, escreveu.

Na manhã seguinte, o jovem foi encontrado morto. A autópsia encontrou cafeína no corpo, mas não falou em que quantidade. Por isso, os exames foram repetidos até que se constatou a quantidade excessiva do estimulante.

Um estudo da Universidade Cornell, do Reino Unido, provou que uma colher de chá de cafeína pode ser letal. “Misturar duas colheres em um drink equivale a tomar 70 Red Bulls, o que pode matar”, explica a pesquisa.

A família de Lachlan alerta e pede cuidado ao consumir a substância. “Estamos preocupados que outra pessoa do círculo social de Lachlan não saiba dos perigos da substância. Por favor, avise seus amigos, falem com seus filhos. Olhem a cozinha. A cafeína em pó parece com vários pós brancos e pode matar. Por favor, compartilhem!”.

