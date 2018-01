Mulher é estuprada a caminho do trabalho em Goiânia

Uma enfermeira foi estuprada na manhã desta segunda-feira (1º). O crime aconteceu no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ao realizar o boletim de ocorrência, a vítima de 32 anos foi atendida por um escrivão e não por uma funcionária do gênero feminino – como manda nova recomendação da Lei Maria da Penha (11.304/2006).

O crime aconteceu no caminho da enfermeira para o trabalho. Segundo a vítima, o agressor lhe ameaçou com uma arma e a obrigou a subir na garupa da moto que conduzia. Na sequência, ele a levou para um matagal, onde a agrediu e a violentou sexualmente.

Após o crime, a mulher conseguiu se recompor com a ajuda de um senhor que passava pelo local. Então, ela se dirigiu, acompanhada da família, para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do centro da cidade a fim de registram um boletim de ocorrência sobre o caso.

Leia mais; Clara Averbuck escreve para CLAUDIA sobre o estupro que sofreu

Ao chegar na Deam, um escrivão colheu seu depoimento. O procedimento foi realizado por um homem e não por uma mulher porque, segundo funcionários da delegacia, não havia funcionárias escaladas para o plantão de Ano Novo.

Em entrevista a rádio CBN, o pai da vítima lamentou a falta de funcionários e de estrutura para o atendimento a vítimas. “A gente pensa que nesse momento fosse encontrar uma estrutura mais completa, mais apropriada para um caso difícil como esse. A gente pensa que nunca vai acontecer com um filho nosso, mas chegando aqui com a filha toda abalada ficamos revoltados.”

Leia mais: Em 75% dos casos de estupro, o autor do crime é próximo à vítima