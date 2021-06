Mulher doa rim para ex do marido com uma explicação comovente

Debby Neal-Strickland, uma norte-americana de Olaca, Flórida, virou notícia esta semana por um ato inesperado. Dois dias após se casar com seu namorado, partiu para a sala de cirurgia para doar um de seus rins para a ex-mulher do seu novo marido, cujo casamento durou duas décadas.

Mylaen Merthe, a ex-esposa de 59 anos, lutava há anos contra uma doença renal. A situação mais extrema foi quando seus rins chegaram a apenas 8% de funcionamento. O irmão de Mylaen se ofereceu para ajudar, mas seu rim não era compatível. Debby, então, se sensibilizou com a história e decidiu ajudar.

Jim Merthe, o ex-marido, e Mylaen estão divorciados há quase duas décadas, mas sempre se deram bem e criaram dois filhos, e seguiram mantendo a boa relação depos que Jim se apaixonou por Debby, de 56 anos. Ambas sempre se deram bem, o que facilitou ainda mais que a atitude fosse bem aceita e acolhida.

A filha do ex-casal estava prestes a se tornar mãe quando tudo aconteceu. Debby se colocou no lugar de Mylaen e resolveu doar o órgão para que ela pudesse curtir o neto sem a doença. “Já imaginou a filha de Mylaen dando à luz e sua mãe não estando lá? Eu não poderia deixar de tentar mudar isso. Deus me disse: ‘Você é compatível e precisa fazer isso’”, contou em entrevista à Associated Press.

O que mais marcou Debby foi ter perdido o irmão para a fibrose cística, ele precisava de dois pulmões e ela não conseguiu doar um, por não ser compatível. “Quando alguém precisa de um órgão, se não o consegue, provavelmente não sobreviverá. Eu sei que é algo que você tem que fazer rapidamente”, afirmou.

Debby foi aprovada no teste inicial de sangue e tecido e começou exames mais complexos. Após meses de testes e atrasos por causa da pandemia de Covid, o transplante foi agendado para dois dias depois do casamento de Debby e Jim. Durante dez anos, o casal sempre planejou se casar, mas sempre havia um imprevisto no caminho, e dessa vez adiar não era uma opção. Eles se casaram no dia 22 de novembro de 2020, e no dia 24 do mesmo mês o transplante foi feito com sucesso.

Atualmente, Mylaen se recupera junto com a filha, o neto e o genro. Após vencer a batalha, comemora as alegrias do ofício de avó. “Eu pude segurá-lo e alimentá-lo. Eu estava tipo, ‘estou realmente aqui para ver isso e estou segurando este pequeno bebê’”, comemorou.