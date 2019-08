Mulher vai ao hospital achando que tem pedra nos rins e sai com trigêmeos

Um caso inusitado deixou os moradores de uma cidadezinha na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, pasmos. Dannette Glitz, de 30 anos, descobriu que estava grávida de trigêmeos momentos antes de seu parto.

Dannette deu entrada no hospital no dia 10 de agosto após sentir fortes dores abdominais e desconfiou que estava com pedra nos rins, pois já havia tido complicações antes. Após realizar alguns exames, os médicos disseram que ela estava grávida de 34 semanas.

Num primeiro momento os médicos acharam que ela esperava gêmeos. Não bastasse uma notícia dessa dimensão, ela foi surpreendida novamente ao se submeter ao ultrassom: eram trigêmeos!

“Vou ao médico pensando que vou fazer uma cirurgia para pedras nos rins e acabo indo para o trabalho de parto com uma cesariana naquela noite. É louco”, disse Dannete em entrevista a ‘TV KOTA’.

Ela contou em suas redes sociais que não desconfiou da gravidez pois não teve nenhum sintoma e também não sentiu nenhum movimentos dos bebês. Apesar do susto, Blaze, Gypsy e Nikki nasceram saudáveis e pesando cerca de 1,8 kg cada um.

Como não estavam preparados para a chegada dos trigêmeos, a família contou com doações das pessoas da região. Dannette e Austin Glitz já são pais de Ronnie, de 10 anos, e a criança falou que havia pedido “irmãozinhos para uma estrela cadente”.

