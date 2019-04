Mulher destrói carro de marido após flagrar traição

Uma mulher que flagrou o marido com outra destruiu o carro dele e ameaçou agredir policiais militares que atendiam a ocorrência. O caso aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo, no último domingo (21).

Segundo a corporação, os envolvidos são turistas e moram na capital. O homem estava com outra mulher na garagem de um prédio quando foi flagrado pela companheira. Houve discussão e a moça traída usou tijolos para quebrar os vidros do carro do marido. Depois, ela subiu ao apartamento e quebrou as janelas do imóvel.