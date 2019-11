Mulher descobre traição de marido em crítica gastronômica

Que babado. O crítico gastronômico do jornal Washington Post, Tom Sietsema meteu sem querer a colher em casamento alheio. Em sua coluna diária, Ask Tom (Pergunte a Tom) o jornalista foi surpreendido na quarta-feira (27) não com uma pergunta, mas um agradecimento chocante.

“Bem, Tom, sua última crítica veio acompanhada por uma foto do meu marido jantando com uma mulher que não sou eu!”, escreveu uma leitora que só se identificou como sendo de Charleston, Carolina do Sul.

O comentário surgiu quando outra leitora pediu a recomendação de um restaurante para um jantar romântico. A mulher seguiu explicando: “Quando o confrontei com a fotografia como prova, ele confessou estar tendo um caso. Eu achei que você acharia divertido saber que fez parte do drama. Neste feriado de Ação de Graças estou grata por você ter me revelado um traidor”, escreveu.

O crítico ficou chocado e torcendo para ser uma piada. “Por favor, por favor me diga que é uma pegadinha. Detestaria saber que não é. Eu escrevo duas críticas por semana e não sei que restaurante foi”, ele respondeu. Por via das dúvidas, ele dividiu o comentário na sua conta do Twitter, avisando aos traidores de plantão na capital americana. “Isso apareceu no meu chat ao vivo hoje. Traidores, cuidado!”, postou.

Mantendo o humor, Sietsema repostou uma interação com GIF de um leitor que mostra Gordon Ramsay cobrindo o rosto com as mãos e diz: “Assim que imaginei @tomsietsema reagindo ao agradecimento da leitora hoje”.

Que situação!

