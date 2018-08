Morte de advogada será denunciada como feminicídio

A perícia feita no local da morte da advogada Tatiana Spitzner constatou que ela teve uma fratura no pescoço, característica de esganadura. O laudo apontou ainda, marcas nas laterais do pescoço, o que pode indicar que seu marido, Luis Felipe Manvailer, tenha apertado a musculatura com as mãos até provocar asfixia e a fratura.

Lutador de jiu-jítsu e usuário de anabolizantes, Luis Felipe vinha apresentando um histórico de comportamentos agressivos em público, conforme declaração do pai de Tatiane. Jorge Spitzner contou que, recentemente, o rapaz se envolveu em uma briga numa festa. “Foram necessários três ou quatro para segurar”, disse.

Luis Felipe Manvailer, acusado de matar a esposa: amigos afirmam que Tatiane foi vítima de relação abusiva. Luis Felipe Manvailer, acusado de matar a esposa: amigos afirmam que Tatiane foi vítima de relação abusiva.

Histórico de maus-tratos