Câmeras mostram marido agredindo advogada que caiu de prédio

Imagens de câmeras de segurança mostram que a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, que caiu do quarto andar de um prédio em Guarapuava, no Paraná, foi agredida várias vezes pelo marido Luis Felipe Manvailer, de 32 anos, na madrugada em que ela morreu, no dia 22 de julho. O professor de Biologia está preso, suspeito de feminicídio. Ele foi detido depois de bater o carro de Tatiane quando tentava fugir para o Paraguai, de acordo com a VEJA.

As imagens mostram que as agressões se iniciam ainda no carro, antes de o veículo entrar na garagem do prédio. Manvailer dá dois tapas no rosto da mulher. Os dois saem do veículo e as agressões continuam. A advogada tenta fugir mas é perseguida. Ela leva tapas e um mata-leão do marido e é carregada até o elevador. As agressões não cessam. Tatiane tenta parar em outro andar e deixar o elevador mas é impedida.

Ao chegarem no quarto andar, o professor a empurra em direção ao corredor e Tatiane cai. As câmeras registram ainda o momento em que a advogada cai da sacada. As imagens mostram que o marido desceu ao térreo e carregou a advogada de volta, utilizando o elevador. Depois, ele retorna para limpar os vestígios de sangue deixados no trajeto.

Por volta das 3h a polícia chega ao local para averiguar o ocorrido e as câmeras mostram Manvailer fugindo pela garagem no mesmo momento.

Em depoimento à polícia após a prisão, o professor negou o crime e disse que a advogada se jogou depois de uma discussão.

Carro com o casal para em frente ao prédio e Luis Felipe dá dois tapas em Tatiane

LEIA TAMBÉM: Horóscopo: Previsões de Susan Miller para o mês de agosto

+ VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres inspiradoras