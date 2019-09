Roberto Leal morre aos 67 anos

Na madrugada deste domingo (15) morreu, em São Paulo, o cantor português Roberto Leal, com 67 anos de idade. O artista enfrentava um câncer de pele e estava internado desde terça-feira no Hospital Samaritano. A informação foi confirmada pela assessoria da instituição.

As causas específicas da morte ainda não foram divulgadas. No entanto, a assessoria do cantor, que morava na capital paulista já há alguns anos, informou que ele teve complicações em decorrência de insuficiência renal em suas últimas horas.

Roberto Leal nasceu em Macedo de Cavaleiros, no norte de Portugal, mas se mudou com a família para o Brasil com 11 anos de idade. Antes de começar sua carreira como ator e cantor, trabalhou como sapateiro e vendedor em uma feira.

Em seus 45 anos de carreira, protagonizou filmes como O Milagre – O Poder da Fé, baseado em sua própria história. No final da década de 1980, foi morar em Portugal e passou a se dedicar à música europeia, mas voltou para o Brasil em 1998, lançando o disco Roberto Leal canta Roberto Carlos dois anos depois. Seu último disco foi Arrebenta a festa, lançado 2016.

