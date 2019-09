Ana Hickmann pede orações para cunhado acusado de homicídio

A modelo e apresentadora Ana Hickmann, de 38 anos, pediu aos seus seguidores no Instagram nesta terça-feira (10) orações para o seu cunhado, Gustavo Corrêa.

Em maio de 2016, o empresário foi acusado de homicídio pela morte de um homem que atacou a modelo em um hotel, mas foi absolvido em primeira instância. Segundo depoimentos, o rapaz atirou três vezes em direção à Rodrigo Augusto de Pádua, que, de acordo com o inquérito, estava armado e fez o empresário, sua mulher e a apresentadora de reféns.

O inquérito policial informa que Rodrigo xingou e ameaçou as três vítimas. Com isso, a apresentadora desmaiou, deixando o rapaz irritado, que atirou na direção dela. O tiro atingiu a esposa de Gustavo, Giovana. Na tentativa de protegê-las, segundo depoimento, Corrêa saltou sobre Pádua para tomar a arma. Já no chão, ele pegou o revólver e deu três tiros o homem.

“Mais uma vez temos que reviver a dor e a tortura que passamos naquele quarto de hotel, este pesadelo parece que não tem fim. O Gustavo foi um herói, nos salvou. Foi Deus quem deu coragem a ele para enfrentar aquele psicopata armado, que atirou contra a minha cabeça e acabou acertando Giovana”, desabafou a modelo.

De acordo com o TJ-MG, Corrêa foi absolvido sumariamente em primeira instância, entretanto o Ministério Público recorreu. Nesta terça-feira (10), o recurso foi avaliado pelos desembargadores Júlio César Lorens (relator), Alexandre Victor de Carvalho e Eduardo Machado, que entenderam que a conduta do réu não foi excessiva.

O desembargador Júlio César Lorens citou fatos que indicavam que a natureza do evento não foi de uma execução. “Naquele inferno, não havia como avaliar que resposta seria suficiente, pois as ações decisivas duraram frações de segundo e todos estavam sob instabilidade intensa”, ponderou.

