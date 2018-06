Morre o pai de Michael Jackson, Joe Jackson

Joe Jackson, pai de Michael Jackson, morreu aos 89 anos na madrugada desta quarta (3h30, horário de Los Angeles, onde estava internado). O patriarca da família Jackson estava hospitalizado com câncer no pâncreas em estado terminal. Nos últimos anos, foi diagnosticado com demência e sofreu um ataque no coração e alguns derrames — um deles no Brasil, em 2015.

O empresário se tornou conhecido por levar ao estrelato nos anos 1960 o grupo Jackson 5, formado por cinco de seus onze filhos. Entre eles estava Michael. Vieram também da família as cantoras Latoya, Rebbie e, a mais famosa, Janet Jackson.

Na vida adulta, os filhos, inclusive Michael, questionaram o pai, que teria abusado física e emocionalmente da família. Nascido no Arkansas, Joe tentou ser boxeador e músico. Com a mãe de Michael, Katherine Scruse, teve nove filhos _os outros dois são de relacionamentos extraconjugais.

Em 1962, viu Tito, na época com 9 anos, tocar sua guitarra escondido. Apesar de o ter castigado por mexer em suas coisas, Joe enxergou potencial no menino. Ele o treinou juntamente com os outros mais velhos, Jermaine e Jackie, formando inicialmente um trio que mais tarde ganhou a presença dos caçulas Marlon e Michael. O sucesso estrondoso do Jackson 5 durou até os anos 1970, quando Michael, cansado dos abusos do pai, se lançou em carreira solo. Morto em 2009, o cantor deixou Joe fora de seu testamento.

