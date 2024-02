Morre Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza, aos 97 anos

Morreu na nesta segunda-feira (12), a fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato. A empresária tinha 97 anos e morreu em casa por causas naturais em em Franca (SP), segundo a EPTV, afiliada da TV Globo.

Nascida em 20 de setembro de 1925 em Franca, São Paulo, a empresária era tia de Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração da varejista.

“Em uma época em que as mulheres eram criadas para se dedicarem, exclusivamente, à casa e à família, ela ousou ao batalhar para realizar o sonho de empreender”, diz o comunicado oficial publicado pela empresa nas redes sociais.

Ainda segundo o comunicado oficial, Luiza Trajano Donato não teve filhos: “Durante quase toda a vida dividiu amor, atenção e energia entre o Magazine Luiza e sua família. No início da década de 90, escolheu uma sobrinha – Luiza Helena Trajano – como sucessora.”

Quem foi Luiza Trajano Donato?

Filha de imigrantes italianos, Luiza começou a trabalhar no comércio desde cedo, ajudando seus pais na pequena loja de tecidos que eles administravam.

Em 1957, junto com seu marido Pelegrino José Donato, Luiza comprou a loja “A Cristaleira”, que se tornaria o embrião do Magazine Luiza.

Através de sua visão inovadora, trabalho árduo e forte compromisso com o atendimento ao cliente, Luiza transformou a pequena loja em uma gigante varejista, com presença em todo o Brasil.

Em 2022, o Magazine Luiza contava com mais de 1.000 lojas físicas e um robusto e-commerce, se tornando referência em varejo omnichannel.

Luiza Trajano não foi apenas uma empresária de sucesso, mas também um exemplo de liderança feminina e empreendedorismo. Recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o título de “Empresária do Ano” pela revista IstoÉ Dinheiro, em 2004, e a Medalha de Ordem do Mérito Empresarial, concedida pelo Governo Federal em 2010.

Em 2019, fundou o movimento “Mãos de Mulher”, que visa empoderar e conectar mulheres empreendedoras.