Moraes libera volta do X, antigo Twitter, no Brasil

Nesta terça-feira, 8, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o retorno imediato da rede social X– antigo Twitter. Após 39 dias de suspensão, Moraes declarou em nota que “todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades” foram cumpridos.

O pagamento da multa de R$ 28,6 milhões por parte da empresa do bilionário Elon Musk era a última etapa que faltava para que a rede, suspensa desde 30 de agosto, voltasse a funcionar. A pedido de Moraes, o Banco Central desbloqueou as contas bancárias da empresa na semana passada.

Em declaração, o Ministro determinou a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando a Suprema Corte em 24 horas. Assim, o retorno pleno da rede depende agora da empresa de comunicação.

Relembre a suspensão do X no Brasil

Suspenso desde agosto, o “X”, não tinha mais representante no país e Elon Musk se negou a bloquear perfis a pedido da justiça brasileira.

O confronto entro o bilionário sul-africano e a o judiciário se estendeu durante meses, e a gota d`água aconteceu no dia 28 de agosto, quando o Ministro deu 24 horas para que a plataforma X, antigo Twitter, apresentasse um novo representante legal. Após o não cumprimento, a rede foi bloqueada no dia 29.

