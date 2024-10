Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, é internada após descobrir nódulo na coxa

Vera Viel, casada com o apresentador e ator Rodrigo Faro, foi internada em um hospital de São Paulo após descobrir um nódulo na coxa esquerda. A notícia foi divulgada pelo próprio artista em suas redes sociais, onde pediu orações pela saúde da esposa.

De acordo com Vera, o nódulo foi detectado há cerca de duas semanas e, após realizar exames, os médicos decidiram realizar uma biópsia para determinar a natureza da lesão. A modelo e apresentadora se mostrou confiante e agradeceu o carinho dos fãs.

“Há duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda. Corremos para fazer alguns exames, viemos para o hospital e os médicos decidiram fazer uma biópsia”, explicou a modelo em um vídeo compartilhado no perfil do Instagram dela e do marido. “Se Deus quiser vai ser um nódulo benigno”, complementou.

Famosos como Angélica, Adriane Galisteu, Fabiana Justus, Nadja Pessoa e André Marques comentaram na publicação desejando força e boas energias para Vera.

Rodrigo Faro também se mostrou positivo e disse estar ao lado da esposa neste momento delicado. O casal aguarda ansiosamente os resultados dos exames para iniciar o tratamento adequado.

