O filme “Minha Mãe é Uma Peça 3” será exibido hoje (5) na Globo

Em homenagem a Paulo Gustavo, que faleceu nesta terça-feira (4) por complicações da Covid-19, a TV Globo trouxe para a sua programação duas produções do multiartista: o especial 220 Volts, transmitido na última noite, logo após a final do Big Brother Brasil 21, e o longa Minha Mãe é uma Peça 3, que será exibido na noite desta quarta-feira (5) no Cinema Especial.

No especial 220 Volts, que foi ao ar pela primeira vez no final do ano passado, Paulo Gustavo apresenta seus personagens mais queridos, como o Playboy e a Senhora dos Absurdos, em situações típicas das festas de fim de ano.

Criado e escrito por Paulo Gustavo e Fil Braz, o programa humorístico conta com as participações de Herson Capri, Deborah Secco, IZA, Angélica, Mallu Vale, Rafael Zulu, Pedro Novaes e com a direção artística de Susana Garcia.

Minha Mãe é um Peça 3 se tornou um sucesso nos cinemas brasileiros no final de 2019, alcançando a marca de maior bilheteria da história do cinema nacional com mais de 11,6 milhões de espectadores. Ainda inédito para a TV aberta, o longa será exibido pela primeira vez na noite desta quarta-feira (05), logo após a novela “Império”.

No terceiro e último filme da franquia de maior êxito do cinema brasileiro, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) precisa encarar muitas mudanças em sua vida. A filha Marcelina (Mariana Xavier) engravida do namorado e o filho Juliano (Rodrigo Pandolfo) anuncia que vai se casar com Tiago (Lucas Cordeiro).

Já Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido com quem vive às turras, se muda para o apartamento vizinho ao seu. Perturbada com essas questões, Dona Hermínia ainda tem de lidar com Ana (Stella Maria Rodrigues), a sogra esnobe de Juliano. A dona de casa acaba tendo um ‘piripaque’ e vai passear em Los Angeles para relaxar e se redescobrir.

Com direção de Susana Garcia, a comédia também tem o elenco formado por Samantha Schmütz, Alexandra Richter, Patrycia Travassos, Malu Valle, Cadu Fávero e Bruno Bebianno.