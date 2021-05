“Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa”, diz Thales Bretas sobre a morte de Paulo

O dermatologista Thales Bretas usou as redes sociais para se despedir do marido Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira (4) em decorrência da Covid-19.

“Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias…Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo… tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor”, escreveu o marido do ator no Instagram.

O médico definiu o marido como um furacão. “Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!! Eu te amo tanto… e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente”, disse Thales.

Os dois se casaram no dia 20 de dezembro de 2015 no Rio de Janeiro e se tornaram pais do Gael e Flora por meio de barriga de aluguel em outubro de 2017. Os gêmeos acabaram falecendo em dezembro após um parto prematuro.

“Gente, gostaria de dividir com vocês um momento superdifícil! Na semana passada, a mamãe de aluguel entrou em trabalho de parto no meio da gestação, quando os bebês ainda não eram viáveis! Infelizmente não será dessa vez!”, contaram ao público na época.

O sonho da paternidade não parou nesse momento. Thales e Paulo acompanharam uma dupla gestação, também por barriga de aluguel, na Califórnia. Romeu foi o primeiro a chegar, inclusive no momento em que Paulo se preparava para subir ao palco com a mãe, Déa Lúcia, na peça Filho da Mãe. O bebê ficou internado por conta do nascimento prematuro, mas se recuperou com os cuidados dos profissionais e dos pais.

Já Gael nasceu três dias depois do irmão. “Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família”, escreveram sobre os filhos na época.

Em entrevista ao canal da Sabrina Sato no YouTube, Paulo contou sobre a concepção dos bebês. “Geneticamente, Romeu é do Thales e Gael é meu (…) O que tem a covinha é o Gael, que é o meu gene. Ele tem um fogo como eu tenho. E Romeu é igual ao Thales: carinhoso, romântico, chora, fica querendo abraçar o irmão… E Gael sai correndo”, explicou.