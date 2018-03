O ato em memória de Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, na Candelária, no Rio de Janeiro, foi marcado pelo discurso enfático da irmã da vereadora, Anielle Silva. “A gente nunca foi patrocinado por p* de traficante nenhum. Vou sair todo dia para não deixar que denigram a minha irmã. Para todos que denigrem minha irmã, eu desejo luz e informação. Cresci pulando corpo na rua para ir à escola. Minha irmã é semente e vai frutificar agora.” Ágatha, viúva de Anderson, também falou no carro de som.

O Marielle Vive! começou na Candelária por volta das 17h30 com gritos de “Por Marielle, eu digo não à intervenção” e seguiu para a Cinelândia. Nos vários discursos, três tônicas essenciais: enaltecer a coragem de Marielle Franco, fortalecer que os presentes multipliquem o sentido que a vereadora deu ao seu mandato popular e exigir apuração rápida e rigorosa dos responsáveis pelo crime.