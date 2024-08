10 mensagens de Dia dos Pais para mandar no Whatsapp

Neste domingo (12), comemora-se o Dia dos Pais. Celebrado anualmente no segundo domingo de agosto, a data é uma oportunidade de homenagear e celebrar as figuras paternas que nos ajudaram a ser quem somos atualmente.

Aqui no Brasil, a data foi comemorada pela primeira vez em 1953, com incentivo do comércio que desejava potencializar suas vendas no mês de agosto.

A escolha do segundo domingo de agosto foi proposital, para coincidir com o mês do nascimento de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus, que é uma figura essencial no catolicismo.

Pensando nisso tudo, que tal expressar todo o seu amor através de frases e mensagens emocionantes? A seguir, selecionamos algumas das mais carinhosas para você encaminhar através do Whatsapp (ou por onde desejar). Confira:

Frases de Dia dos Pais

1. “Um pai é alguém que você sempre admira, não importa o quão alto você cresça.” — Anônimo

2. “Ser pai é uma atitude, não uma relação biológica.” — J.K. Rowling

3. “O coração de um pai é a obra-prima da natureza.” — Antoine François Prévost

4. “Qualquer homem pode ser pai, mas é preciso alguém especial para ser chamado de pai.” — Wade Boggs

5. “Um pai é um homem que espera que seus filhos sejam tão bons quanto ele gostaria de ser.” — Frank A. Clark

6. Feliz Dia dos Pais para o herói da minha vida e o meu maior exemplo de ser humano neste mundo.

7. Pai, você me mostrou que o verdadeiro significado da paternidade está na entrega, no cuidado e no amor incondicional. Feliz Dia dos Pais!

8. Não há pessoa mais importante para mim neste mundo do que você, pai. Embora eu não diga isso diariamente, eu tenho o seu amor inscrito em meu coração. Feliz Dia dos Pais!

9. Seu sorriso e apoio me fazem seguir em frente. Feliz Dia dos Pais, pai querido!

10. Feliz Dia dos Pais para o pai que sempre tem uma solução para tudo, mesmo que às vezes seja só mais uma piada. Que seu dia seja cheio de risadas e momentos felizes!

