Mensagem em garrafa salva família presa em cachoeira

Uma garrafa de água verde foi fundamental para a sobrevivência de uma família na Califórnia, Estados Unidos. Curtis Whitson, Krystal Ramirez, sua namorada, e o filho de 13 anos faziam um mochilão pelo estado em junho, quando ficaram presos em uma cachoeira.

Tudo começou com um plano de seguir o rio Arroyo Seco através de um cânion até chegarem à queda d’água. Lá, eles usariam uma corda para descer e dar continuidade à caminhada até um acampamento.

Contudo, no terceiro dia da jornada, os três se viram presos em uma área estreita do cânion, onde as paredes alcançavam 15 metros de altura. A corda que Curtis esperava encontrar no local não estava lá e assim eles não possuíam meio de subir ou descer. Além disso, o forte fluxo de água da cachoeira os impedia de atravessá-la.

“Meu coração apertou quando percebi que o volume de água era perigoso demais para descermos de rapel”, contou ele à CNN.

Após tentativas de escalar os paredões sem sucesso, o grupo percebeu vozes vindas do outro lado. Eles tentaram gritar por socorro e entalharam uma mensagem de pedido de ajuda em um graveto que jogaram por cima das paredes. Mas logo perceberam que aquilo não seria suficiente para atrair a atenção de quem quer que estivesse no lado oposto.

Curtis então notou uma garrafa verde limão entre seus pertences e riscou “SOCORRO” no exterior do plástico. Em um papel de comanda que serviria para marcar o placar dos jogos que fariam no acampamento, Krystal rabiscou um pedido de ajuda que, além da data, dizia: “Estamos presos aqui na cachoeira. Peça ajuda, por favor”. Curtis lançou a garrafa na água, que foi encontrada 400 metros depois por dois montanhistas. As autoridades foram avisadas e a família foi encontrada pela equipe de buscas por volta da meia-noite do dia 15 de junho e resgatada de helicóptero ao amanhecer.

“Me surpreende como tudo se encaixou perfeitamente”, disse Curtis ao The Washington Post. “Quais eram as chances?”. Agora seu desejo é encontrar os montanhistas e agradecê-los por terem salvado a vida de sua família.

