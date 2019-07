Menino de 7 anos é resgatado após ataque de pitbull

Uma criança de 7 anos precisou ser resgatada por policiais militares após o um ataque do pitbull da família. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12) no Distrito Federal. O cachorro apresentou comportamento agressivo e foi sacrificado.

A Polícia Militar relata que, segundo o pai do menino, o cachorro começou a atacá-lo em determinado momento. O homem conta que não conseguiu controlar o animal e deixou a casa com a esposa, mas não conseguiu levar o menino e fez o chamado da corporação.

Uma moto impedia a entrada do cachorro na casal, onde estava a criança. O veículo foi totalmente destruído pelo animal.

Ao chegar no local, a PM afirma que o Batalhão de Cães da corporação concluiu que a situação “fugia da normalidade”.

“Após esgotadas todas as possibilidades de contenção, o pai da criança foi informado que a melhor alternativa seria abater o animal e salvar a vida do menino”, diz a PM.

O pai do menino então concordou com a medida e o cão foi sacrificado com um tiro. De acordo com a polícia, o menino foi resgatado e entregue aos pais sem nenhum ferimento aparente.

