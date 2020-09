Homem negro é baleado pelas costas por policial e gera protestos nos EUA

No domingo (23), um policial atirou diversas vezes nas costas de Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, na cidade de Kenosha, no estado norte-americano do Wisconsin. Blake foi levado a um hospital próximo onde, segundo o governador do estado Tony Evers, ele segue internado na UTI em estado grave.

O momento dos disparos foi registrado em vídeo por uma pessoa que passava no local e mostra que Jacob foi seguido por dois policiais armados, enquanto tentava entrar no seu carro. Quando abre a porta do motorista, um dos homens segura sua camisa e atira pelo menos 7 vezes em suas costas, a uma distância muito curta. Era por volta das 5h da tarde e, segundo testemunhas, Jacob estava fora do carro para tentar apartar uma briga entre duas mulheres na rua e não estava armado. Já a policia afirmou estar passando pelo local para responder um chamado de incidente doméstico.

Ben Crump, o advogado que está representando a família Blake no caso, afirmou que os três filhos de Jacob estavam dentro do carro e presenciaram os tiros. “Ficarão traumatizados para sempre”, disse em seu Twitter. Crump também é advogado da família de George Floyd, homem negro morto por um policial que ficou ajoelhado sobre seu pescoço por nove minutos, no dia 25 de maio. O caso desencadeou a onda de protestos contra o racismo e a violência policial que está ocorrendo ao redor do mundo nos últimos meses.

Segundo informações do Milwaukee Journal Sentinel, diversos protestos ocorreram em Kenosha nessa noite. Os manifestantes enfrentaram policiais e cerca de 50 carros foram queimados em um estacionamento. A cidade declarou um toque de recolher noturno.

O Departamento de Justiça de Winsconsin afirmou que o ocorrido já está sendo investigado. Em um comunicado, o governador do estado declarou: “Ele foi baleado múltiplas vezes, em plena luz do dia. Não temos mais detalhes por enquanto, mas o que sabemos com certeza é que ele não é a primeira pessoa negra a ser baleada, agredida ou assassinada sem piedade nas mãos de membros das forças de segurança em nosso estado ou país”.

